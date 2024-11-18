【リマ＝太田晶久】石破首相は１７日午前（日本時間１８日未明）、訪問中の南米ペルーの首都リマで、同国のディナ・ボルアルテ大統領と会談した。安全保障や鉱物資源の確保に関する協力強化で一致し、共同声明を発表した。首相は会談で「ペルーは経済安全保障の観点で重要なパートナーだ」と述べ、ボルアルテ氏は「日本との関係を強化したい」と応じた。共同声明は、両国関係について「長期的なビジョンをもって戦略的パートナ