米株価指数先物時間外取引上昇、ナスダック0.6%高 東京時間10:28現在 ダウ平均先物DEC 24月限43617.00（+49.00+0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5913.25（+16.75+0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限20621.00（+127.25+0.62%）