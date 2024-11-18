【レース映像】マイルチャンピオンシップ｜https://youtu.be/fQy3KPei0PM 第41回マイルチャンピオンシップ（GI）着順2024年11月17日（日）6回京都6日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）1着 7-13 ソウルラッシュ（牡6 団野大成）2着 8-17 エルトンバローズ（牡4 西村淳也）3着 7-14 ウインマーベル（牡5 松山弘平）4着 1-2 ブレイディヴェーグ（牝4 C.ルメール）5着 6-11 チャリン（