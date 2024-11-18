ＣＹＢＥＲＤＹＮＥが高い。午前９時３０分ごろ、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施するウクライナ緊急復旧・復興プロジェクト向けに、ＨＡＬシリーズなどのサイバニクス製品を受注したと発表した。契約金額は約３億６０００万円。今回納入する製品はウクライナの首都キーウの医療施設への導入が予定されているという。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS