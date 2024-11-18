■NiziUマヤ、韓国の音楽授賞式『KGMA』での受賞に感謝「WithU、いつも沢山の応援と愛をありがとう」 【写真】大胆にイメチェン！新ヘアのNiziUマヤ NiziU（ニジュー）のMAYA（マヤ）が、前髪ありのロングヘアスタイルを披露して話題を集めている。 NiziUは11月17日、韓国にて音楽授賞式『2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS（KGMA）』に出演。「BELIEVE（Korean ver.）」のパフォーマンスを披露し、「K-POP海外ア&#125