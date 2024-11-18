JYOCHOが、2025年3月16日(日)に東京・新宿LOFT、新宿MARZで2会場往来イベント＜超情緒大陸＞を開催する。＜情緒大陸＞は、2019年にスタートしたJYOCHO主催の対バン企画で、先鋭的な音楽を奏でるアーティストが数多く出演しており、現在開催中のVol.5では大阪編にmudy on the 昨晩、東京編にRegaが名を連ねている。今回、満を持して2会場往来のフェス形式のイベントとして開催される＜超情緒大陸＞は、LOFTステージ、LOFT Barステー