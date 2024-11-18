テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が１８日に生放送され、台湾で開催中の、野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」を特集した。ＭＣの羽鳥慎一アナウンサーは、世界一に輝いた２０２３年ＷＢＣの時より若手が多く起用されていることを紹介した上で「失礼な言い方かもしれませんが、ＷＢＣよりは知名度が若干落ちてしまうかもしれませんが、これからの日本を