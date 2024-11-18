米国で保険金を騙し取るために熊に変装し、高級車両をわざと傷つけたグループが検挙された。１５日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）はカリフォルニア州ロサンゼルス郡に住む４人が保険詐欺を謀議した容疑などで起訴されたと明らかにした。４人は１月２８日、ロサンゼルス近郊のレイク・アローヘッドに駐車していたロールスロイスやベンツなど高級車両３台が熊の襲撃を受けたとして保険金を請求して保険会社３社から