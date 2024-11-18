東京、大阪などで飲食店11店舗を展開する一石三鳥グループは11月1日から、同社初のランチ営業を食堂業態の2店舗でスタートした。大阪駅直結のバルチカ03で展開する「食堂 一石三鳥」では、但馬牛ハンバーグや有頭大海老フライなど洋食の王道メニューを「高コスパ」（同社）を訴求して2000円から提供している。同店は、今年の7月31日に開設した商業施設イノゲート大阪の飲食ゾーン「バルチカ03」に新設した店舗。これまではディナー