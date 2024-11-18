福建省で海峡両岸茶業博覧会８５０社が出展16日、海峡両岸茶業博覧会でお茶を入れる茶芸師。（武夷山＝新華社記者/張華迎）【新華社武夷山11月18日】中国福建省武夷山市で16日から3日間、第16回海峡両岸（中国の大陸と台湾）茶業博覧会が開かれている。出展した850社のうち、台湾企業は140社を超える。福建省で海峡両岸茶業博覧会８５０社が出展16日、海峡両岸茶業博覧会で宋式の点茶技芸を体験する来場者。（武夷山＝新