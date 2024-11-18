【リマ時事】石破茂首相は１７日午前（日本時間１８日未明）、ペルーの首都リマの大統領府でボルアルテ大統領と会談した。両首脳は、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）構築・強化を盛り込んだ共同声明を発表。ペルーは銅や亜鉛などの鉱物資源が豊富で、首相は「経済安全保障の観点からも日本にとって重要なパートナーだ」と強調した。共同声明は、力による一方的な現状変更の試みへの反対を明記し、ウクライナの公正で永続