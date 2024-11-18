中国で身勝手な理由による無差別な殺傷事件が相次いでいます。背景には「社会への報復がある」と専門家は指摘します。【画像】「誰か来て、男を捕えたぞ。手を貸してくれ」８人刺殺の21歳を取り押さえた瞬間■中国社会の閉塞感事件の引き金か中国・江蘇省無錫市の職業学校で、刃物で襲われ8人が死亡、17人がけがをした事件が発生しました。21歳の容疑者の男が確保された瞬間とされる映像です。警察の発表によると、男は