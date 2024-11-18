J２の藤枝MYFCは11月18日、須藤大輔監督との契約更新を発表した。須藤監督は現役時代に水戸、湘南、甲府、神戸、藤枝でプレー。引退後は指導者に転身し、鳥取の監督を経て2021年７月から藤枝の指揮官に就いた。22年にJ３で２位に入りチームを初のJ２昇格に導くと、23年は12位、24年は13位で残留を果たした。【PHOTO】降りしきる雨の中最後まで声援を送り続けた藤枝MYFCサポーター！そんな47歳は、クラブの公式サイトを通じて