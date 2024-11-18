近畿大学の剣道部員に暴行を加え死亡させた罪に問われている元男子部員の裁判が始まり起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、近畿大学の剣道部に所属していた林陽暉被告（２２）は去年１０月、深夜に東大阪市内の路上で同じ学年だった剣道部員（当時２１）の顔面を殴るなどして転倒させ、外傷性くも膜下出血などにより死亡させた罪に問われています。大学などによりますと、事件当日、部員ら複数人で居酒屋で酒を飲