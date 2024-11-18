『ねんにいちどのおきゃくさま』（文溪堂）よりお話を聞いた人かめおかあきこ(亀岡亜希子)絵本作家1971年、山形県米沢市生まれ。東北生活文化大学生活美術学科卒業。デザイン会社勤務、ちひろ美術館・東京での学芸員のアルバイト勤務を経て、「オコジョのタッチィ」シリーズ１作目『ねんにいちどのおきゃくさま』（文溪堂）で絵本作家デビュー。その他の作品に『とうみんホテルグッスリドーゾ』（岩崎書店）、『どんぐりのき』（PH