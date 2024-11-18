消費者の購買意欲を向上させるマーケティングの鉄板理論に「AIDMA」がある。だが、2019年から美容中心の医療機関「にしたんクリニック」の支援事業を展開しているエクスコムグローバル社長の西村誠司さんは「当社はAttention（認知・注意）しか意識していません。消費者のみなさんにとにかく知ってもらうことの一点突破で、認知度を高めることだけに全精力を傾けている」という――。※本稿は、西村誠司『最強知名度のつくりかた