北朝鮮の平壌で朝鮮人民軍（北朝鮮軍）第4回大隊長・大隊政治指導員大会が14日、15日の両日にかけて行われた。朝鮮中央通信が伝えた。大会は、「敵対勢力のあらゆる威嚇と挑戦を断固制圧・粉砕し、祖国と人民の神聖な主権と尊厳、名誉をしっかり守り、国家興隆の全面的上昇・発展を推し進めるべき革命実践の要求に即して、人民軍の末端指揮機関であり、主要戦闘単位である大隊指揮官の役割を非常に強め、大隊強化において実際的か