冠山峠道路に続き「板垣坂バイパス」が11月24日に開通予定！ 国道417号「板垣坂バイパス」の工事を進めている様子。写真は2023年9月に撮影されたもの。 福井県の杉本知事は10月10日の記者会見で、国道417号「板垣坂バイパス」を11月24日に開通すると発表した。急勾配と急カーブの連続する現道が、長さ約2.5kmのトンネルで一気に貫通。中京圏と但南地域（越前市・鯖江市・越前町・南越前町・池田町の2市3町）のアクセス向