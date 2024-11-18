【ソウル聯合ニュース】韓国の女性グループ、少女時代のテヨンが１８日、ソロミニアルバム「ＬｅｔｔｅｒＴｏＭｙｓｅｌｆ」を発表した。所属事務所のＳＭエンタテインメントによるとテヨンは今回のアルバムで、自らを肯定しながら進む姿を通じて温かないたわりのメッセージを伝えた。アルバムには、叙情的ながらも力強いメロディーが印象的な同名のタイトル曲「ＬｅｔｔｅｒＴｏＭｙｓｅｌｆ」をはじめとする全６曲が