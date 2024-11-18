目まぐるしくトレンドが変化する現在の日本のヒップホップ・シーンにおいて、\ellow Bucksは目先のトレンドを生み出すと言うより、自分が信じる（そして彼のルーツとなる）ヒップホップの美学や芯となる部分をガッチリ固めたまま、着実にスター・ラッパーとしての歩みを進めてきた。彼のアルバム作品を聴けば、随所に散りばめられたヒップホップの粋な魅力を感じることができる。デビューアルバム『Jungle』をリリースしてから4年