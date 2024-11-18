【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は１８日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が１４、１５両日に平壌で開かれた朝鮮人民軍の第４回大隊長・大隊政治指導員大会の２日目の行事で演説を行い、核武力を限りなく強化して戦争準備の完成に総力を挙げると改めて強調したと報じた。正恩氏は演説で「核武力強化路線は既にわれわれにとって不可逆的な政策になって久しく、残されたのは今すぐにでも核