アップルインターナショナルは朝方から買いが殺到し、ストップ高の４８８円水準でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後、２４年１２月期の連結業績予想について、売上高を３６９億７１００万円から４１７億９４００万円（前期比３５．２％増）へ、営業利益を１２億１４００万円から１５億１２００万円（同３７．７％増）へ、純利益を９億２０００万円から１２億３０００万円（同２２．１％増）へ上方修正し、あ