【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『雪明かり (Yukiakari)』は、新しい始まりと希望の冬を表現した作品！ &TEAMが、12月18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』のMood Teaserを公開した。 公開されたMood Teaserは、1stシングル「五月雨 (Samidare)」、2ndシングル「青嵐 (Aoarashi)」で公開されてきたティザーとの関連性を感じさせるデザインで、春夏秋冬で紡いできた一連の物語を彷