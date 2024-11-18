■映画で姉妹役を演じ、“おねいちゃん”“いもうと”と呼び合う森七菜＆今田美桜 【画像】森七菜が撮影した今田美桜の笑顔ショット 森七菜がInstagramにて自身が撮影した今田美桜の写真を公開し、多くの反響が寄せられている。 森は今田との共演映画『AT THE BENCH』の全国順次公開を告知。「座ってみたら物語が始まるのは映画館の椅子もいっしょ。ぜひみにきてね」と呼びかけた。 そして「いい写真でしょ」と赤いニットの上