男子テニスの最新世界ランキングが１８日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から二つ上げて７０位となった。ダニエル太郎（エイブル）は一つ上げて８３位。錦織圭（ユニクロ）は１０５位だった。１位はヤニク・シナー（イタリア）。