盛岡市出身で大リーグのアストロズで活躍する菊池雄星投手（33）が手がける屋内野球施設が17日、岩手県花巻市にオープンした。最先端のトレーニング機器を導入し、交流スペースなども備える。花巻は高校時代を過ごした「第二の故郷」。施設は母校の花巻東や花巻球場のすぐ近くだ。菊池投手は「プロ野球選手やメジャーリーガーだけでなく、社会を担うリーダーをこの場所から育てたい」と語った。新施設のマウンドに立ち、始球式を