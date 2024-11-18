G1マイルCS中央競馬は秋のマイル王を決めるG1マイルチャンピオンシップ（芝1600メートル、17頭立て、良）が17日に京都競馬場で行われ、団野大成騎手の4番人気のソウルラッシュ（牡6・池江、父ルーラーシップ）が直線外から豪快に差し切り、悲願のG1初制覇を果たした。勝ちタイムは1分32秒0。レース後の表彰式には33歳の人気女優がゲストプレゼンターとして登場。ネット上の競馬ファンからは「生で観たら卒倒するレベルの可愛さ」