東京のJR新橋駅前の建物で火事があり、現在も消火活動が続いています。3人が逃げ遅れているとの情報もあります。警視庁などによりますと、18日午前9時ごろ、港区のJR新橋駅前にある5階建ての建物で、地下1階の飲食店から火が出ました。ポンプ車など32台が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに火元の飲食店の10平方メートルほどが焼けています。この火事で、これまでのところけが人は確認されていませんが、