とちぎテレビ 任期満了に伴う宇都宮市長選挙も１７日投開票が行われ、現職の佐藤栄一氏（６３）が６回目の当選を決めました。 現職と新人３人が立候補した宇都宮市長選挙は多選の是非などが争点となりました。 開票の結果、自民党と公明党の推薦を受けた現職の佐藤栄一氏（６３）が新人３人を退け６回目の当選を果たしました。 投票率は「３８・３１％」で前回の「４１・０７％」を「２・７６」ポイント下回りました。