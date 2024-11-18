米国も唸らせた大谷の今季の飛距離(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は今季、史上初の「50−50」を達成し、最終的には54本のホームランを放った。【動画】「野球を愛する皆さん」へ！大谷翔平が感謝を伝えたムービーその本塁打数もさることながら、米メディア『MLB Network』の公式Xは驚愕のデータを紹介している。大谷は今季450フィート（約137メートル）を超える本塁打を「9本」放っており、これを上回った球団はロッキー