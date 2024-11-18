Makini Brice［パリ１５日ロイター］ - フランス金融検察局（ＰＮＦ）が、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長とラシダ・ダチ文化相の公判を請求した。司法関係者が１５日、明らかにした。裁判所は公判請求を認めるかどうかを決定する必要がある。ゴーン氏は、日産と企業連合を組んでいる仏ルノーの最高経営責任者（ＣＥＯ）なども歴任した。ダチ氏は欧州議会議員に立候補するために法相を辞任後、日産とルノーの企業連合