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安住紳一郎アナ 兵庫知事選めぐり「テレビに対する批判も十分に自覚」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 安住紳一郎アナが18日の番組で、斎藤元彦氏が再選した兵庫県知事選に言及
  • 「テレビメディアに対する批判も十分に自覚しているつもりです」とコメント
  • 「選んでもらえるように、もう一度作業を丁寧に重ねていきたい」と語った
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