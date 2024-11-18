【CCPJAPAN×Yoshi. Project 第1弾 エヴァンゲリオン初号機】 発売日：9月 参考価格：34,980円 セール価格：27,930円 楽天ブックスは、CCPから発売中のフィギュア「CCPJAPAN×Yoshi. Project 第1弾 エヴァンゲリオン初号機」を参考価格から20％オフの27,930円で販売している。 本商品は、造形作家Yoshi.氏とフィギュアメ&#125