ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、11月22日から11月29日までの8日間限定で「ロッテリア 肉（29）の日」を開催。牛肉をたっぷり使用した、キングサイズのバーガーが提供される。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の目玉商品は、ボリュームたっぷりの「キング牛カルビ 絶品チーズバーガー」（税込1390円）。牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを3枚ずつ重ねた上に、甘めのソースで味付けされた牛