【ベルリン＝工藤彩香】ベルリンで１７日、ウクライナ侵略を継続するロシアのプーチン大統領に抗議する大規模デモが行われた。ドイツメディアによると、今年２月に北極圏の刑務所で死亡した反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の妻ユリアさんら反政権活動家の呼びかけで、約２０００人が参加。ウクライナからの露軍撤退を求めた。デモは１９日でウクライナ侵略開始から１０００日目となるのに合わせて行われた。参加者は