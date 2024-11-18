タレントの北斗晶（57）が愛する家族の四十九日を報告した。【映像】生前の花ちゃん（複数カット）2024年10月2日、ブログで、9月30日に愛犬・花ちゃんが天国へ旅立ったことを明かした北斗。「別れの日がこんなに急に来るなんて家族皆んな、出る涙がまだ体の中にあるんだと思うくらい泣いても泣いても涙が止まらずもう動く事のない花ちゃんを撫でて撫でて撫で続けました。」「10年間、花ちゃんの人生に私達家族をお供させてくれ