18日午前9時43分ごろ、京都府で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は京都府南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、京都府の南丹市です。【各地の震度詳細】■震度2□京都府南丹市■震度1□京都府京都上京区京都下京区京都右京区京都西京区亀