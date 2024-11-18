世界のコーヒー企業は中国のオープンな市場、大きな消費者層、高い成長性に引き付けられ、市場への参入に意欲を示していると国営メディアが伝えた。11月上旬に上海で開催された第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）は「大舞台」として、「スペシャルティーコーヒー」が競い合う場となった。中国国営新華社通信によると、エチオピア、ジャマイカ、マレーシア、メキシコ、インドネシア、タイ、イタリア、日本など約30カ国・地域の出展