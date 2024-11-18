南米ペルーで開かれたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議の2日間で、石破首相はアメリカ、中国、マレーシア、ベトナム、韓国の首脳と、立て続けに会談を行いました。本格始動した“石破外交”。世界のリーダーたちとどう渡り合うのか。バンキシャ!が石破首相の一挙手一投足を検証してみると…。（真相報道バンキシャ！）◇◇◇日本時間17日、集まってきたのは、APEC首脳会議に参加していた各国の首脳ら。参加した21の国と