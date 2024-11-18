パンサー尾形貴弘（47）が18日、インスタグラムを更新。広島県呉市でペットとして飼われ、TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）などバラエティー番組にも出演したワニのカイマン君の死を悼んだ。カイマン君は、呉市の村林順光さんが43年にわたって自宅で飼育し、添い寝するなどの動画が海外でも話題になっていた。8日に亡くなったことが、地元広島のメディアなどで報じられていた。尾形は、カイマン君を抱っこしたり、背