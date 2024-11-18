Thomas Escritt[ベルリン １７日 ロイター] - ショルツ独首相は、ロシアのプーチン大統領との１５日の電話会談を巡り、ウクライナとの戦争に対するプーチン氏の考え方に変化は見られなかったとしながらも、会談したこと自体については擁護した。直接会談は約２年ぶり。ドイツでは連立政権の崩壊に伴い３カ月後に総選挙が実施される。ショルツ氏は外交再開を求めるポピュリズム政党から追い上げを受けている。こうした中でプー
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 遠い親戚の葬儀「最も寒かった」
- 2. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 3. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 4. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 5. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 6. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
- 7. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
- 8. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
- 9. 「松本人志復帰やめて」署名発生
- 10. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
- 1. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
- 2. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
- 3. 兵庫知事選 稲村氏が敗戦の弁
- 4. 斎藤氏 22市長との関係巡り強調
- 5. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
- 6. 不倫相手切り捨て? 玉木氏に批判
- 7. 22市長の2人 当選後に斎藤氏側へ
- 8. ゴルフクラブで殴る? 女性が重体
- 9. 女児刺殺犯「また逮捕されそう」
- 10. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
- 1. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 2. 元彦氏 支援ここまで広がるとは
- 3. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
- 4. 玉川氏 選挙戦のSNS戦略に危機感
- 5. 元彦氏 オール兵庫で県政進める
- 6. 元彦氏 出直し選挙で支持拡大
- 7. 佐藤栄一氏 市政史上最多の6選
- 8. 正直何が争点に 稲村氏振り返る
- 9. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
- 10. 栃木知事選 福田氏6回目当選確実
- 1. 1DKに4人生活? 格差開くロス事情
- 2. 地下に違法採掘者4千人閉じ込め
- 3. 任天堂の「身元特定方法」が話題
- 4. 年利1000%で破滅 南米で賭博地獄
- 5. 中国が日本に歩み寄り? 米意識か
- 6. 中国裏切り「ミャンマー終わり」
- 7. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
- 8. 習氏 台湾統一支持を米国に要求
- 9. 中国の学校で切りつけ 25人死傷
- 10. 中国で切りつけ事件 卒業生ら涙
- 1. NHK受信料払っていない どうなる
- 2. 就活失敗30代が同窓会訪れた結果
- 3. 新入社員も年収1000万円超の企業
- 4. バス停が2m移設 5年がかりの快挙
- 5. 1年以内で再退職…出戻りの本音
- 6. 生活保護申請も…市役所での一言
- 7. 30円も高い…高速のガソリン代
- 8. 念願のおうちサロン 半年で閉店
- 9. 年収300万でクレカ審査落ち 疑問
- 10. 冷食は手抜き 論破が大反響の訳
- 1. 「MetaによるInstagramとWhatsAppの買…
- 2. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
- 3. 「iPhone SE4」来年3月発売か
- 4. iPhone純正イヤホン変換機 終売?
- 5. 5G「基地局シェアリング」とは 住友商…
- 6. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobil…
- 7. 【11/21まで】マンガや小説、ビジネス…
- 8. ワイモバイルオンラインストアで長期利…
- 9. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 10. ハーレーがつくった「電動バイク」。新…
- 1. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
- 2. 中国代表FW「敗因は日本の渋滞」
- 3. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
- 4. WBSC 侍Jが1次ラウンド首位突破
- 5. 大谷の即帰宅 真美子さん同伴か
- 6. 河村勇輝の失敗 スター選手指摘
- 7. 野球プレミア12「名曲」流れ話題
- 8. 神村学園が予選敗退 悲鳴続出
- 9. イチロー氏 進学校球児から刺激
- 10. 2位大谷3位ヤンキース 衝撃数値
- 1. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 2. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 3. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 4. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
- 5. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
- 6. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
- 7. 「松本人志復帰やめて」署名発生
- 8. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
- 9. 滝沢カレン 浮気は死ぬまで追及
- 10. 武道館公演から4日後に3人が脱退
- 1. 芸能人との写真自慢 一同凍る
- 2. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 3. 受付に回される女性 残酷な真実
- 4. ホテル退室 TVつけっぱなしダメ
- 5. 年の差婚もう嫌 夫に聞かれ破滅
- 6. 岡江久美子さん死去で大きな決断
- 7. 湯船に毛 恋人と入浴でドン引き
- 8. ユニクロ&無印&GU 傑作中の傑作
- 9. 61歳実母の恋が「本当にイタい」
- 10. 略奪婚 慰謝料のせいで生活一変