Thomas Escritt[ベルリン １７日 ロイター] - ショルツ独首相は、ロシアのプーチン大統領との１５日の電話会談を巡り、ウクライナとの戦争に対するプーチン氏の考え方に変化は見られなかったとしながらも、会談したこと自体については擁護した。直接会談は約２年ぶり。ドイツでは連立政権の崩壊に伴い３カ月後に総選挙が実施される。ショルツ氏は外交再開を求めるポピュリズム政党から追い上げを受けている。こうした中でプー