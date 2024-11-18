マイケル・グレイシー監督最新作のミュージカル・エンターテイメント映画『BETTER MAN／ベター・マン』（原題『BETTER MAN』）が、2025年3月28日より日本公開となることが決まった。【写真】マイケル・グレイシー監督作『グレイテスト・ショーマン』場面写真ギャラリー2018年に日本公開され、興行収入52億円を超えたヒュー・ジャックマン主演のミュージカル・エンターテインメント『グレイテスト・ショーマン』のマイケル・グ