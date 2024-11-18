◆米女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン最終日（１７日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝パー７０）７位から出た勝みなみ（明治安田）は７１で回り、通算６アンダーの１４位。ポイントランクで７８位とし、８０位以内で２年連続のシード権獲得となった。渋野日向子（サントリー）は７４で１アンダー３４位に後退して終えた。ポイントランク６４位で、上位６０人が出場できる次週の最終戦、ＣＭＥツアー選