１８日の東京株式市場は大きく売りが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３８３円安の３万８２５９円と反落。 前週末の米国株市場では米長期金利の上昇を嫌気してハイテク株を中心に売りがかさみ、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３．４％安と急落、これを受けて東京市場でも半導体の主力銘柄をはじめ輸出セクターへの売り圧力が強い。日米金利差拡大を背景に外国為替市場