ドル円理論価格1ドル＝154.21円（前日比-1.01円） 割高ゾーン：155.42より上 現値：154.30 割安ゾーン：153.01より下 過去5営業日の理論価格 2024/11/15155.22 2024/11/14155.02 2024/11/13155.41 2024/11/12153.49 2024/11/11153.07 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。