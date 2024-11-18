ゴールドマンサックス豪州の来年の経済成長予想を下方修正、トランプ対中関税引き上げで 米ゴールドマンサックスはトランプ政権による対中関税引き上げが豪州にとってマイナスの影響をもたらすとして、来年の豪州の経済成長予測を従来の2.0%から1.8%に下方修正した。また、豪中銀の利下げ開始時期については来年2月と予想、来年11月までに金利を3.25%にまで引き下げると見ている。多くのアナリストは最初の利下げ