【リオデジャネイロ時事】南米を訪問中の石破茂首相は１７日午後（日本時間１８日午前）、ペルーの首都リマからブラジル・リオデジャネイロに移った。１８日午前（日本時間同日夜）に開幕する２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席。ロシアのウクライナ侵攻などを踏まえ、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の重要性を訴える。首相はまず「飢餓と貧困との闘い」をテーマとする討議に参加。続いて「グローバ