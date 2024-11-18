21日（現地時間）に米ロサンゼルスのドルビー・シアター、22・23日に大阪・京セラドーム大阪で3日間にわたって開催されるグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』のために結成されたグローバルボーイズグループコラボバンドのメンバーとグループ名が18日、公開された。【写真】ホストに初挑戦！話題ドラマに出演するキム・テリTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEなど、世界中で爆発的な人気を誇るグローバルボーイ