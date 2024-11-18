アドソル日進が全般悪地合いに逆行高、７％の上昇で一気に２１００円台まで駆け上がり、約４カ月ぶりに年初来高値を更新した。電力やガスなどエネルギー分野向けシステム開発で強みを発揮するシステム開発会社で、データセンターの電力需要増大化を背景とした活発なデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資意欲を取り込んでいる。２５年３月期営業利益は期初予想から２度にわたる上方修正を