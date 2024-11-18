アークランズが３日ぶりに反発している。前週末１５日の取引終了後、ジョイフル本田が実施する株式売り出しに参加し、保有する４４３万８０００株を売却すると発表。それに伴う営業外収益を２５年２月期第３四半期に計上するとしたことが好感されている。なお業績に与える影響は、売却価格の決定後、必要に応じて速やかに開示するとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています